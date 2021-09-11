衛福部長陳時中(右)、外交部曾厚仁政務次長(左)、波蘭駐台代理處長李波(中)在倉儲點收疫苗。(圖/外交部提供)

波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗5日抵台，衛福部長陳時中、外交部政次曾厚仁及波蘭台北辦事處代理處長李波都到機場迎接。蔡英文總統也在臉書感謝「民主夥伴」共同抗疫。至於波蘭為何贈台灣疫苗？先前波蘭曾指是「回報」台灣曾贈口罩之情，而李波近日在受訪時則表示，捐贈疫苗給台灣並不涉及政治，相信對抗疫情要全球合作，團結是波蘭外交準則之一。

波蘭台北辦事處4日晚間曾發布新聞稿表示，疫情持續為人類帶來空前挑戰，在這個困難時期，需要國際團結及相互支持。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣贈予波蘭100萬個防護口罩、5000套防護服及2萬件手術衣，深記這一重要的團結支持，華沙贈予疫苗以提高台灣疫苗施打率，增加全球接種疫苗的人數將同時帶給其它人益處。波蘭辦事處5日也在臉書貼文指出，「幫上忙，我們很開心」。

不過，當時還有一段插曲，根據俄羅斯媒體報導，波蘭外交部長饒兀（Zbigniew Rau）曾在立陶宛公開表示，認為台灣是中國的一部分，而且會遵行「一個中國」政策。外交部則是表示，饒兀是應記者發問而重申波蘭政府對於兩岸關係的一貫立場，其政策方向並無改變。

此外，據《風傳媒》今(11日)報導，李波接受專訪時指出，送疫苗無關政治，一切都是考量全球合作對抗疫情，盼藉由捐贈疫苗，提升台灣的疫苗施打率，加快台灣恢復開放外國人入境的進度、調整入境隔離觀察等規定。