文山區裝潢工人與妻子確診，文山區1間國中與1間私幼，因老師與工人足跡重疊而預防性停課或隔離。北市副市長黃珊珊今表示，文山區某國中跟私立幼兒園，以及中正、中山、南港3所國小、4所幼兒園，若明天採檢結果皆為陰性，將取消隔離，於周一復課。

裝修工人和妻子今確認兩人感染Delta，黃珊珊說，文山區兩個接觸對象為國中老師、幼兒園老師，學校皆已採取Delta高規格，第一圈陰性，第二圈陰性才可以解隔，以他們足跡目前為止第一圈、第二圈都匡列，要不要升級要看疫情狀態。

北市府今召開防疫記者會，黃珊珊說明。（摘自柯文哲YT）

黃珊珊今說，包括文山區某國中跟私立幼兒園，以及中正、中山、南港3所國小、4所幼兒園，因為還是跟Delta有關，所以會在今天採檢，明天採檢結果出爐後，若都是陰性，就會取消隔離，在周一復課。

針對新北幼兒園案，北市日前匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）有與確診者接觸之學生，經衛生單位列為居家隔離。

另外，住在文山區的裝潢工人與妻子確診，因2位老師與工人去同間診所、足跡重疊，北市教育局日前宣布，文山區某國中及幼兒園預防性停課及預防性居家隔離。