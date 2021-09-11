高雄市警局左營分局啟文派出所周姓警員，上月休假開著自己的車子違規臨停，遭民眾拍照檢舉，昨（10）日接到紅單後在個人IG發文PO出罰單寫下「被垃圾檢舉了」，引發網友瘋傳，並肉搜出周員身分。有網友痛罵：「身為警察，被檢舉違規還説檢舉人是垃圾，這種人能當人民保母嗎？」周員今晨已關閉IG，但所屬分局認為周員不當留言，將他記2支申誡處分。

據了解，周員上月13日開著自己的車子臨時停車，因為沒有停靠道路右側，遭到民眾檢舉，周員收到舉發通知單後，在個人的IG上貼文寫下「被垃圾檢舉了」，事後卻被民眾轉發到「翻轉大高屏交通違規」、「靠北違規」等社群粉絲專業。

貼文下方卻引來網友謾罵「所以才會有這麼多人違規，因為執法人員本身也會違規」、「知法犯法，應該加重罰金」，但也有民眾緩頰「上班是員警下班是民眾，沒有必要去公審他」。

左營分局指出，周員收到舉發單後，心情不佳在IG個人頁面，發表動態抒發情緒，因遣詞用字不當造成觀感不佳，已自我反省並撤下內容。針對周員交通違規後的不當留言，引發民眾負面觀感，除依規定簽辦行政處分，並利用各項集會加強員警教育。