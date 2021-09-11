《金融時報》報導，美國可能同意將我駐美代表處更名為「台灣代表處」。藍委李貴敏說，大多數台灣民眾都同意美國是台灣非常重要的夥伴，加強雙邊實質交流當然是好事，如果美國希望加強與中華民國的關係與互動，當然很歡迎；但夥伴之間的關係，最重要的應該不是在名稱，而是在實質關係的強化。

李貴敏說，政府官員應該特別注意，台灣人民在這個時刻，最需要政府去做的，就是立即補足疫苗的缺口，觀乎世界疫苗大廠，不管莫德納也好，輝瑞也好，美國都有實質的影響力，之前來台的莫德納疫苗也是全靠美國賑濟。因此官員的首要責任是如實轉達民眾的憂慮，希望美國繼續伸出雙手，幫台灣解決目前疫苗缺口的嚴重問題。

李貴敏指出，希望行政單位在經營對外關係的時候，能夠秉持跟全球都做好關係的立場，讓全球都成為台灣的好朋友，彼此之間互相合作，為台灣人民謀福利，而不跟任何一個國家做敵人。畢竟台灣真正需要的是跟世界做朋友，賺世界的錢，不能成為籌碼或大國對撞的戰場。

李貴敏強調，疫情當頭，台灣現在最需要的是自立自強，也需要有健康的人民；有健康的人民，才有健康的環境，才有永續的發展，拜託行政團隊抓好重點，立即解決台灣疫苗缺口的問題。