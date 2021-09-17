前年苗栗李姓女子與唐姓閨密因債務起爭執，她在海邊拿鐵鎚重擊對方頭部逾40下致死，她說遭羈押期間體認自己鑄下大錯為表悔意，希冀死者安息，抄寫佛經共15冊，求法官輕判，歷審不採納做為量刑考量，依殺人等罪判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

法官認為，每個人抄寫佛經的原因多端，可能出於打發時間、可能出於使自己精神平靜、可能出於救贖、願死者安息，甚或為博取同情等不一而足，被告究竟是基於什麼動機與理念，於羈押看守所期間抄寫佛經，除被告自己知道外，他人實無從獲悉。

法官指責李女殘殺被害人後，抄寫佛經，不僅無法挽回被害人的生命與尊嚴，也不足以呈現對死者的真誠歉意，對被害人家屬而言，更毫無撫平心理傷痛之作用，而不具有實質的意義；單純抄寫或不抄寫佛經，或抄寫佛經的數量若干，法官量刑時不予斟酌與考量。

李與唐女是朋友關係，都從事二胎貸款業務，李女在2019年10月2日凌晨，開車到苗栗縣通霄鎮白沙屯附近之石蓮園，停放車輛後，與唐女走至海堤人行道上，2人因協商債務發生糾紛，李心生不滿，返回車內拿取鐵鎚，朝唐的頭部與顏面部位猛擊約40次以上。

唐女頭部及顏面外傷及骨折，多處挫裂傷併大量出血而當場死亡，李將屍體拖往海岸旁石頭堆上放置，再將沾染血跡的鐵鎚、手套扔棄於石蓮園停車場旁的水溝內，以及將沾染血跡的面紙扔棄，駕車前往他處取水，返回現場清洗海堤人行道上血跡後離開現場。

一、二審考量李女犯罪情節與犯罪手段凶殘，惡性非輕，對如何殺害唐女等過程，都以其因服用藥物而失憶等詞，以迴避相關問題，拒絕對案情為明確交代，難認其已對自身犯行有誠摯的悔悟，依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。