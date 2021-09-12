就算NBA新球季都還沒開打，「綠衫軍」塞爾提克已經提前為了明年夏天自由市場開始部署了嗎？根據《波士頓環球報》記者伯恩12日爆料，塞爾提克有可能在明年夏天自由球員市場做出大動作，巫師後衛畢爾或公牛後衛拉文將是他們鎖定目標。

「如果畢爾決定離開華盛頓，塞爾提克將是他跳槽的第一目標，」伯恩說，「假設畢爾決定留在華盛頓，拉文也是塞爾提克的潛在目標，他將進入生涯最後一年，必須跟公牛證明他有能力帶隊闖進季後賽，更何況他最近才換了經紀人。」

伯恩那麼有信心畢爾考慮跳槽塞爾提克，主因是塞爾提克當前一哥塔圖跟畢爾擁有不錯私交，只是巫師今年夏天面臨大換血，用韋斯布魯克跟湖人換回庫茲馬、波普、哈瑞爾等即戰力好手，或有可能在新球季打出不錯成績，讓畢爾不想走了。

至於拉文最近才把經紀團隊換成王牌經紀人瑞奇保羅領軍的「Klutch Sports」，也拒絕公牛提前續約要求，擺明就想在明年合約到期後，努力爭取一份頂薪合約，別忘了公牛今年也補進朗佐鮑爾、迪羅薩、卡魯索等好手，或許也讓拉文不想離開芝加哥了。