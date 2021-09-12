北台灣經過無風無雨的一個晚上，今上午已出現間歇性雨勢。中央氣象局提醒，璨樹颱風今影響最大，東部、北部慎防強風豪雨。氣象局長鄭明典指出，璨樹「走了一條能維持它最大強度的路線」，北台灣要小心了！

似乎看到「護國神山」擋在前面，璨樹非常識相地繞路而行，沿著東海岸北上。鄭明典指出，璨樹選了一條持盈保泰的路線，這條路線能確保它不受地形破壞、維持最大強度。

但一個結構完整的颱風，一旦來到台灣附近，自然威脅不能小覷。鄭明典提醒，當璨樹到了地形邊緣，其環流更容易進入陸地，「北台灣需要防備！」

另外，颱風內外都可能出現閃電、雷擊，但因為風強雨驟，在地面的人比較不容易察覺，才會有「颱風天不打雷」的錯覺；有時會伴隨密集閃電、雷擊，尤其發展階段。

氣象局表示，受璨樹及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今台灣各地及澎湖、 金門、馬祖易有陣雨，中部以北、東北部、東部及各地山區有局部大雨或豪雨，尤其東北部地區及新北市山區，更要留意局部豪雨。