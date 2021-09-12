璨樹颱風緊貼台灣東部海面北上，北台灣中午開始雨勢加劇，到底璨樹會不會登陸台灣？中央氣象局局長鄭明典中午表示，璨樹離台灣陸地越來越近，有拜訪三貂角的意圖，提醒北部朋友注意，「台灣颱風論壇」也表示，此刻就是璨樹颱風離台灣陸地最近的時刻，距離三貂角只有30幾公里。

鄭明典中午12點在臉書貼出一張衛星雲圖表示，璨樹有拜訪三貂角的意圖，「北部朋友注意囉，大家一起來繼續緊盯璨樹！」同時有人好奇，台北盆地內會起風嗎？鄭明典也解釋，台北盆地內要起風，必須受到地形影響，以及要有很特殊的風向，而現在這個環流結構，再過幾個小時，台北盆地內起風的機率很高，一定要注意。

璨樹颱風中心越來越接近三貂角。(翻攝自氣象局)

「台灣颱風論壇」也在下午1點多於臉書發文，表示此刻就是璨樹颱風離台灣本島陸地最近的時候，距離三貂角只有30幾公里，但也確定璨樹不會登陸台灣，隨著璨樹逐漸北上，原本幾乎無風無雨的西半部，將要準備轉成迎風面，下午開始容易有雨，尤其是北部風雨會變得較明顯。至於璨樹未來動向，「台灣颱風論壇」指出，璨樹接下來會往上海前進，而且可能會逗留個幾天。

對此，網友紛紛留言：「輕吻了一下東北角沿岸，又往東偏了」、「麻煩多吸點水氣然後直衝上海吧」、「沒有護國神山擋著就偏東了」，還有人表示「宜蘭離中心這麼近還是只下小雨沒風，這是這幾年來好特別的情況」。

氣象局表示，今天受「璨樹」颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有10級以上強陣風，大台北、南部、北部沿海及澎湖、金門、馬祖也有8到9級強陣風；降雨方面，中午過後西半部降雨會愈來愈全面且明顯，並伴隨陣陣的風勢，各地都有局部大雨，尤其東北部、北部地區及其他山區有局部豪雨發生的機率，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，沿海低涯地區注意局部積淹水。