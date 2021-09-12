星座運勢網站「星座上上簽」點名，天蠍座、摩羯座、獅子座、金牛座的女人最討厭軟弱的人，非常看不起軟腳蝦，因此在她們眼前裝可憐博取同情完全沒用，只會讓她感到不耐煩，更不把這個人放在眼裡。

▍1.天蠍座

天蠍女的愛情既專一又炙熱，不過有時關心過頭會演變成無止盡的碎碎念，如果對方默默承受一切，讓她隨便罵，反而會讓她越罵越凶，和天蠍女相處不能一再退讓，兩人處在同等位置才能長久發展下去。

▍2.摩羯座

摩羯女本身就是欺善怕惡，如果有一個軟弱的人得罪自己，她們會毫不留情的反擊，把對方踩在腳底，擺出強硬的態度，如果遇到惡勢力來打擊自己，她們會立刻擺出臣服的樣子，還會討好對方，以求全身而退。

▍3.獅子座

獅子女性格直爽，做事乾淨俐落，絕不會拖拖拉拉，她們也喜歡同樣直來直往、具有實力的人，與她們相處時拿出氣勢和魄力，反而能獲得她們的尊敬，如果裝出軟弱的樣子博取同情，只會讓她們感到不耐煩，懶得繼續深交。

▍4.金牛座

金牛女很固執又很自我，她們看起來謙和有禮，好像和大家的關係都不錯，實際上卻看不慣許多人的作風，只是不會把真實想法說出口。金牛女看不起軟弱又沒實力的人，越去討好她、央求她，反而會得不到她的尊重，不被她放在眼裡。