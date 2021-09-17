每個人消化負面情緒的方式都不同，搜狐網命理專欄點名，處女座、金牛座、天秤座的人天生內斂，喜歡隱藏私人情緒，一旦越傷心，就越容易沉默，習慣獨自消化心情，即使受委屈也不讓任何人知道。

▍第三名：處女座

處女座在情緒化的時候，很容易表裡不一，特別是受委屈或傷心的時候，他們更不願意說出口，就連脾氣也不發，只會一個人靜靜消化情緒，不願對別人敞開自己的內心，他們認為，只要表現得越不在意，就沒人能夠傷害他們。處女座的人雖然有時看似很冷淡，但他們其實非常重感情，只是不想讓別人為自己擔心而已，外表看起來越冷靜，內心其實越不平靜。

▍第二名：金牛座

金牛座說話大聲又直接，但他們包容心很強，屬於格外內斂的人，即便自己受了委屈，他們也會選擇默默承受，不會對別人亂發脾氣，更不會大吵大鬧。當金牛座生氣或心情不佳的時候，往往都會快速陷入沉默狀態，會在態度上逐漸冷淡。一旦他們越傷心難過，就會越安靜，很怕被別人發現自己的異樣。

▍第一名：天秤座

天秤座的人性格溫和理智，但他們極少主動分享自己的負面情緒，越是遇上傷心事，往往越喜歡掩飾，哪怕對好友也不願透露。在人際相處的過程中，天秤座是一位很棒的傾聽者，但他們總是太顧及別人的感受，唯獨忽視自己的心情，越讓他們傷心痛苦的事情，他們就會越隱藏於心。