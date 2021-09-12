土地寸土寸金，高樓大廈需要電梯代步，但全年無休的電梯，使用率高，故障也不少，讓住戶困擾不已，動輒2、300萬的電梯，汰換負擔沈重。大台中不動產開發公會建議，社區管理費平時提撥部分款項，做為包括電梯公共設施維修汰換基金，保障住戶搭乘安全。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，電梯使用年限與平時做用狀況、保養有關，有的電梯如保養不佳，可能15到20年即出現較多故障率，但以國外來說，也有很多保養得宜的百年電梯，目前社區大樓裝設電梯，1棟15樓以上的集合住宅，一部電梯從200萬到300萬不等，有的高級住宅電梯，裝潢時如果石材或鋼板，裝潢費有的高達2、300萬元。

王至亮指出，一般來講，醫院電梯顧慮病人使用，速度都比較慢，社區和商業大樓速度比較快，比起20多年前的舊式電梯，現在新型電梯，連下樓時因為有動力都還會發電，具有省電效果。

他強調，電梯還是要注重平常維修，以原廠廠為主，廠商口碑很重要，如果有人被關在電梯，要考量叫修時間是不是快速抵達現場，由專業人員來協助脫困，電梯大廠即使颱風天，24小時都有人服務待命。

王至亮表示，每個社區管理型態不一樣，現在新型社區的社區基金比較寬裕，但早期社區可能管理費基金較少，建議繳管理費時，將每戶收的管理費，撥出部分存入公共建設的基金，作為日後維修、汰換電梯的經費。

「畢竟一筆2、300萬元的更換電梯費用，對社區是大負擔」，王至亮說，平常即針對社區公共安全預做因應，即使遇到老梯已故障不堪使用，在安全考量上還是必須更換，畢竟人命安全最重要。