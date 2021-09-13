美國佛羅里達州一名女子日前在河面上划船時，不料一隻身形比船大的野生鱷魚竟朝著她不斷逼近，甚至伺機而動想要攻擊她，嚇得她花容失色，直接拿槳將鱷魚趕走，30秒影片曝光後在網路上不斷瘋傳。

根據《每日郵報》報導，美國佛州女子貝克（Vicki Reamy Baker）上週獨自在自家附近的河面上划船時，突然遭到一隻身形比她的小船還大的鱷魚追趕，嚇得她不斷用槳將鱷魚推開，並且對著鱷魚驚吼「你在做什麼？離我遠點，離我遠點！」過程中鱷魚還發出嘶嘶聲，鏡頭外則有位男子勸說貝克，「女士，我想妳激怒牠了，建議妳後退點。」

所幸最後鱷魚悻悻然離去，讓貝克鬆一口氣，不過她坦言過去從來沒有鱷魚離她這麼靠近，且當時鱷魚還試圖咬她的船，讓她不禁懷疑鱷魚平時有人在餵食，所以容易靠近人類，變得更加危險。

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）指出，去年佛州共發生12起鱷魚攻擊人事件，過去10年中，每年平均有7起鱷魚無故咬傷人事件。