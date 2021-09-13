根據舊金山當地媒體報導，幾十位勇士主場大通中心食物流動攤位員工打算發起罷工，理由竟是「小皇帝」詹姆斯在上季附加賽投進關鍵三分球帶領湖人擊敗勇士，勇士隨後又在第2場附加賽遭灰熊淘汰，造成他們失去了1個月的醫療保險。

因為這些主場員工跟勞務公司簽訂合約註明，他們每個月至少要工作10場比賽才可得到醫療保險，結果勇士在今年5月打了6場主場例行賽，以及1場面對灰熊的主場附加賽，也讓這些主場員工並未「達標」，進而失去了1個月的醫保。

「詹姆斯投進1顆三分球，不應該讓人們失去他們的醫療保險，」大通中心員工工會主席安納德辛表示，「在一場嚴重疫情當中，由於並非他們自身錯誤喪失員工們的醫療保險，是相當荒謬的做法，這就是我們選擇抗爭的原因之一。」

只是這些勇士主場員工指控因為詹姆斯投進三分球造成他們失去1個月的醫療保險，未免有點牽強，畢竟那場附加賽的勝負絕非1顆三分球就可決定，況且假如要怪詹皇，那為何不怪罪淘汰勇士的灰熊呢？甚至怪罪勇士自身實力不足呢？