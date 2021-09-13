DC擴展宇宙中由各路反派組成的超級英雄電影《自殺突擊隊：集結》（The Suicide Squad），由導演詹姆斯岡恩（James Gunn）與華納兄弟影業聯手操刀重啟全新版本，由一群獄中超級惡棍聯手出任務，上月初上映獲好口碑，爛番茄開盤猛飆100％新鮮度，現在線上也能看得到。

「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）華麗回歸演出，化身人間凶器，片中其中一場小丑女被手銬高掛在天花板上的戲，瑪格羅比運用她精通體操的柔軟身段，用雙腳殺敵，更上演令人歎為觀止的「空中逃脫術」。導演詹姆斯岡恩透露，該場戲全由瑪格羅比親自上陣、未用替身，完成既優雅又狠毒的高難度動作戲，大讚她根本是「人體瑞士刀」。

岡恩也表示，他在電影中最大的遺憾也是來自於那一幕，「我很高興她（瑪格羅比）做到了，我完全被她的表演迷住了！但當我在剪輯室看片時，她的臉被袖子遮住了，讓畫面看起來像是由替身完成的，這我最大的遺憾。」不過，瑪格羅比精彩演出不只於此，導演還透露，他為小丑女寫了一場史上最大、最迷人的4分鐘動作戲，「這可以說是我從以前到現在拍過最棒的一場連續動作戲了」。

除了《自殺突擊隊：集結》搶先版將於19日在myVideo上架外，經典恐怖系列電影最新續集《厲陰宅3：是惡魔逼我的》、真人動畫運動喜劇電影《怪物奇兵全新世代》以及高人氣BL神作動畫《鳴鳥不飛：Don’t stay gold》都已在myVideo上架。