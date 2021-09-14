吳宗憲（右）、Sandy主持《小明星大跟班》。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》15日將播出「要告人或是怕被告，小大法律講堂開講啦」，邀來詹惟中、薔薔、海倫清桃等分享自己碰過的訴訟案件。海倫清桃就對酸民的歧視留言相當困擾：「罵我沒有關係，可是連帶越南女孩子全部罵，說越南人來台灣都是在當妓女！」還有次她分享替乾女兒慶生的溫馨畫面，竟有酸民留言「提早幫妳乾女兒過忌日」，這讓她不禁擔心乾女兒的人身安全，還到警局報案，沒想到卻被警方冷處理，吳宗憲也分享自己對酸民的絕招：「那個帳號妳點進去就是未公開，那專門就是拿來罵人的，對付這種只有一個辦法，妳譙他比他譙的還兇！」

詹惟中則是為鄰居問題所苦，「他（鄰居）裝潢完後，我吃飯突然有水滴到我的餐桌上，我一聞還臭臭的，好像是糞管的水。」詹惟中急約鄰居鑑定漏水原因，不料對方態度消極，讓他相當無奈只能選擇提告，有過這次經驗，他特別提醒大家裝潢時，盡量不要移動廁所位置，因為容易拉高地面造成排水不順，還可能會違反建築法規，同集節目來賓劉韋廷律師也建議：「漏水官司是民眾經常發生的，最好的方式還是專業鑑定，我們有土木技師公會、建築師公會，不然一直跟樓上吵架，結果搞半天是公共管線漏的。」

曾被恐怖情人暴力對待的薔薔，為了怕對方把親密照外流，竟偷走前男友的電腦，不料這舉動竟害到自己有妨礙自由的前科，「他看到門被我破壞掉，東西被我抱走，馬上去告我偷竊」，當時她年僅20歲，不懂出庭時的「眉角」惹怒法官，「律師跟我說要裝作很害怕的樣子，這樣法官才會判他重一點，但看到那傢伙的臉我就是想罵他」，薔薔在法庭上火爆模樣，不僅讓法官覺得不受尊重，更對她說了重話，看著節目上仍難掩憤慨的薔薔，劉韋廷律師分享：「在法庭就是一個表演，不管妳多強悍或妳多委屈，法官跟妳就是一面之緣，彼此尊重。」節目每週一至週五晚間10點播出。