「金鐘視帝」龍劭華14日暈倒送醫急救不治，享壽68歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，不少與他合作過的藝人紛紛發文悼念，知名主持人于美人回憶起當年主持節目時，曾訪問過龍劭華，更透露當時他苦惱於如何和小孩相處，曾私下向她尋求解決方法。

于美人多年前曾和趙樹海主持節目《名人三溫暖》，訪問過的來賓不可勝數，包括已故藝人龍劭華，她透露當天訪問結束後，龍劭華特地詢問她該怎麼和孩子相處，當下就感受到他擁有滿腔父愛，卻找不到正確頻率和孩子相處，為此感到萬般無奈，當時她介紹父母成長班課程和書籍給他，即便已經過了20年，往後龍劭華只要碰到她，都勢必會親自道謝一次。

某年，于美人和龍劭華參與同部電影演出，當時她詢問：「我演的還可以嗎？」龍劭華回覆：「很不錯喔，非專業演員裡面你演技最好！」眼見龍劭華學著「不用負面語言」為她打氣，除了內心充滿感動之餘，也看出龍劭華有將父母成長課程內容吸收進去，如今聽聞驟逝噩耗，于美人感概表示：「龍哥，人生下課了！值此中秋佳節將近，雖然月圓人不圓，但人生無缺不成圓！不是嗎？最後讓我為您吟誦蘇東坡的詩詞送您一程。」

今上午家屬會同檢察官到高雄市立殯儀館相驗，過程僅15分鐘左右，龍劭華遺孀情緒激動不停掩面哭泣，檢方相驗後認定龍劭華是因疾病原因死亡，家屬對死因無異議，目前已經開立死亡證明書。