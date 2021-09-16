金鐘視帝龍劭華猝逝震驚各界，有報導指出龍劭華生前糖尿病纏身12年，血糖曾飆到300，爆瘦8公斤，糖尿病引發的急性心血管疾病，成為外界推測的死因。「痛苦歌王」孫情上《聚焦2.0》透露，和龍劭華一樣長年受糖尿病所苦，吃多喝多體重卻直直落，飯後血糖更高達400，醫生隨即要求他住院，但鐵齒的他不覺得嚴重拒絕住院，直到糖尿病症狀逐一迸出才積極接受治療。

他說因為體重短時間內從71公斤掉到62.5公斤，身體不適且老花變嚴重常覺得疲憊，才驚覺事態嚴重，急找中醫師治療。問診時，醫師詢問每日喝水量，孫情說自己從不喝水，只把可樂當水喝，醫師笑說：「你看，我桌底下也有一箱可樂。」

原來中醫師也愛喝可樂，同樣受糖尿病所苦。醫師要求孫情住院1周，控制飲食，並且每日運動。孫情遵照醫囑，現在每天步行6千至1萬步，還因此患了足底肌膜炎，走路像走在石頭上一樣疼痛，但為了身體健康，孫情仍持續運動，並告誡各位病友：「這病沒有特殊管道可以治療，要老老實實聽醫生的話。」

節目現場專業醫師也提醒糖尿病初期不會有症狀；血糖大於250才會開始出現吃多、喝多、尿多但體重下降的情況。糖尿病有一部分與遺傳有關，因此醫師提醒觀眾，一定要定期檢查，才能掌握血糖值，及早控制病況。以上內容於周六晚8點在年代新聞播出。