英國首相強生（Boris Johnson）今天進行內閣改組，力圖在國內擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，重新著重實現2019年競選承諾，以下是內閣改組主要人事異動。
英國外相拉布（Dominic Raab）改任司法大臣及副首相，由國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）接替成為新任外相，屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）將接任新國際貿易大臣。
教育大臣威廉森（Gavin Williamson）下台，由衛生部負責疫苗接種部署的政務次長查哈威（Nadhim Zahawi）接任。
住房大臣詹里克（Robert Jenrick）去職，由內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）接任，前脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay）將接任新內閣辦公室部長。
數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）下台，由衛生部次長多里斯（Nadine Dorries）接任。（譯者：陳正健）1100916
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