中秋連假將至，但因疫情影響，北市府已宣布河濱公園禁止烤肉，北市水利處強調會派員加強巡查，民眾若擅自在河濱烤肉，可依法開罰新台幣2400元以上至6000元以下的罰緩，千萬不要心存僥倖而傷了荷包。

水利處河管科表示，中秋連續假期，歡迎市民朋友前來河濱公園賞月，但目前疫情當前，仍應做好相關防疫措施，並且盡量避免在公共場合飲食。另外，車輛應停放在有劃設停車格的河濱停車場內，尤其勿將車輛停放在草皮區及橋梁下方廣場禁停地點，以免違規受罰。

水利處強調，在連假期間將會派員加強巡查，民眾若擅自在河濱公園從事烤肉野炊活動，巡查人員除可令其立即停止使用，並將依照《台北市公園管理自治條例》處罰行為人新台幣2400元以上6000元以下罰緩。

水利處呼籲，請大家到河濱公園賞月遊玩後，將垃圾帶回家處理，將心比心，留下乾淨的場地給下一個使用者，不要讓嫦娥笑我們髒，做個守法自律有道德的一等市民。