資深藝人龍劭華猝逝，消息震驚各界，由於龍劭華生前被糖尿病纏身12年，外界推測糖尿病引發急性心血管疾病，恐是猝逝主因。「痛苦歌王」孫情透露，自己也長年受糖尿病所苦，醫師詢問每日喝水量時才驚覺自己從不喝水，甚至把可樂當水喝，而且初期沒有症狀。

龍劭華驚傳驟逝！昔糖尿病纏身 7月打過AZ疫苗

龍劭華14日晚間被發現在下榻的高雄85大樓日租套房內昏迷，失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，享壽68歲，昨(15)日完成遺體相驗後，檢察官確認龍劭華死因是疾病身亡。由於龍劭華生前被糖尿病纏身12年，血糖曾飆到300，爆瘦8公斤，外界推測猝逝恐與糖尿病有關。

「痛苦歌王」孫情近日上談話性節目《聚焦2.0》時透露，自己一餐要吃2碗白飯，雖然吃素多年，但仍長年受糖尿病所苦，飯後血糖曾一度飆到400，吃多、喝多體重卻暴瘦8公斤，因病情惡化才決定接受治療。孫情指出，就醫時醫師詢問每日喝水量，他才驚覺自己從不喝水，甚至把可樂當水喝，醫師一聽竟笑說「你看，我桌底下也有一箱可樂」，原來醫師也因為愛喝可樂，同樣受糖尿病所苦。

孫情坦言，這個病沒有特殊管道可以治療，為了身體健康，他遵照醫囑控制飲食，並且每日運動，現在每天步行6千至1萬步。醫師提醒糖尿病初期沒有症狀，當血糖高於250才會開始出現吃得多、喝得多、尿得多及體重下降，呼籲最好定期做健康檢查，掌握血糖值，才能及早控制病況。