遺傳基因會隨著歲月再次發威嗎？我們真的會隨著年齡的增長，變得越來越像自己的父母嗎？「救命啊！我怎麼會變得像我媽一樣。」許多人恐怕都會這麼擔驚受怕著。

薩爾蘭大學的差異心理學暨心理診斷學教授法蘭克．史賓納特(Frank Spinath)表示，事實上，或多或少的確會是這樣。

特別是因為在青少年身心發展的階段，會開始與父母漸行漸遠，這樣的結果才格外引人注意。進入青春期的青少年根本不想複製父母的行為，這時在他們生活中其他的人際關係更為重要。他們會模仿朋友和明星，避免所有看起來會跟父母雷同的事情。因此在這段期間，環境對我們的影響，要遠比父母以及遺傳基因產生的影響來得更大。

不過，隨著年齡的增長，最晚到了進入社會工作之後，我們便不再力求擺脫家庭的影響，年輕人也會較願意允許自己擁有與父母某些相似之處。此外，遺傳基因也會較明顯地發揮作用。

雖說基因從一開始就存在，不過它們的作用力道卻會在人生的過程中逐漸展開。畢竟，一個人會從事什麼職業、會交什麼樣的朋友、喜歡冒險的大旅行還是輕便的小旅遊，都取決於他的遺傳基因。

我們通常會以這種方式增強早已具備的某些特質；正如那些在學校就讀時或出國留學前就已經是外向型的學生，在出國後他們會變得更外向。

也就是說，我們會選擇自己的利基，利基又會反過來影響我們，進而促使遺傳基因更強烈地發揮作用。即使新的環境影響會同時形塑我們的個性，但可以確定的是，隨著年齡的增長，我們確實會變得更像我們的父母。

(本文摘自《個性》/時報出版)

【作者簡介】克莉絲蒂娜・伯恩特 Christina Berndt

生於1969年，曾先後於漢諾威大學與維騰／赫德克大學研讀生物化學，於海德堡德國癌症研究中心攻讀博士。

先後為《明鏡週刊》、德意志新聞社及南德廣播公司撰寫醫療及學術相關報導，2000年起擔任《南德日報》編輯。

曾於2006年獲頒歐洲青年科學作家獎（The European Science Writers Junior Awards），也曾因揭發器官買賣醜聞獲得守護者獎（Wächterpreis）提名。2013年不僅榮獲亨利・南恩（Henri-Nannen- Preis）「調查獎」提名，更獲選為年度三大科普寫作記者。

著有《韌性》、《滿足》。