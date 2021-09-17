俄國戰機頻頻入侵領空，讓愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等波羅的海三國備感威脅，德國總統史坦麥爾在三國總統來訪之際承諾將力挺這些北約盟國。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天在柏林接待愛沙尼亞總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）、拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）、立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda），慶祝雙方建交100週年和恢復外交關係30週年，史坦麥爾在三位總統面前重申德國對三國的支持。

史坦麥爾表示，俄國戰機沒有一天不在波羅的海升空，並經常入侵這三國的領空；自從烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）和頓巴斯（Donbass）地區被違法占領，以及俄軍集結在烏克蘭邊界後，衝突發生的可能性就愈來愈大。

史坦麥爾指出，「你們不孤單，誰威脅波羅的海三國，誰就威脅整個北大西洋公約組織（NATO）和德國」、「北約國家的領土完整和獨立沒有商量餘地」，強調德國與北約盟邦將攜手確保波羅的海三國的安全。

德國與波羅的海三國關係密切，東歐鐵幕瓦解、三國先後脫離蘇聯獨立後，雙方很快就恢復外交關係。目前德國在立陶宛有駐軍，領導北約戰鬥群，並與北約盟軍輪流守護波羅的海領空。

不過，日前竣工、連結德國與俄羅斯的北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2），被波蘭、烏克蘭、波羅的海國家視為是俄國控制歐洲的地緣政治武器，立陶宛總統諾賽達因此藉機向德國表達不滿。

諾賽達接受德國電視二台（ZDF）訪問時表示，這條天然氣管線只會讓歐洲遠離能源供應多角化和減碳的目標，對歐盟的用處實在有限，而且從喬治亞、烏克蘭等國被入侵的經驗看，貿易和投資並不會改變獨裁政權。