以草地為席、山林為舞台的太魯閣峽谷音樂節，年年吸引大批音樂與大自然愛好者參與。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣峽谷音樂節，是花蓮年度重要音樂活動之一，今年要歡慶20年，但考量疫情，人潮群聚，疫情變化難料，太魯閣國家公園管理處今天宣布，延到明年疫情穩定再恢復舉辦。

太魯閣國家公園管理處舉辦的太魯閣峽谷音樂節，2002年11月揭開序幕，以國家公園的自然美景與知性探索為核心出發，是園區秋季一大盛事，每年舉辦時，吸引7000名音樂愛好者入山，在草地上或坐或臥輕鬆賞樂。

太管處副處長陳乾隆表示，今年的太魯閣峽谷音樂節邁入第20年，原訂10月23日舉行，太管處計畫邀請台北愛樂交響樂團、留聲樂團、范德騰與台灣視障鋼琴許哲誠雙鋼琴演奏、王宏恩耕莘．撒耘等卡司，還有在地的東華大學原民院舞蹈團、銅蘭國小的豐富表演內容。

他表示，雖然新冠肺炎疫情警戒已降為2級，疫情雖趨於穩定，但考量音樂節人群聚集大型活動，動輒數千人在戶外聚集，人群又須透過遊覽車接駁，恐難保持適當防疫距離，且疫情變化難料，令人措手不及。

陳乾隆表示，考量各種情況後，決定將今年的峽谷音樂節延後舉辦，明年時間暫定10月22日(星期六)，希望屆時能跟往年一樣，可以輕鬆自在地，在太魯閣臺地上共享峽谷音樂饗宴。