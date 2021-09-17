即便是到手的感情，也需要用心經營，兩個人才走得長久，否則一旦懈怠，就容易分道揚鑣。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，談戀愛時很少顧及對方感受，一昧隨心所欲的過日子，直到分手後才後悔莫及。

金牛座：

金牛座將感情看得太過簡單，以為得到對方後就可以高枕無憂，明知道對方不高興也懶得花時間經營，而是一再消磨彼此感情，直到對方憤而提出分手，金牛座才慌張得想要彌補，但已經為時已晚。

巨蟹座：

巨蟹座很難一心二用，一旦生活中迷上什麼新鮮的事物，就無暇顧及另一半，缺乏互動的情況下很容易將對方越推越遠，直到分手後，巨蟹座才會意識到過去有多冷落對方，只能獨自懊悔。

天秤座：

天秤座在追求另一半時相當殷勤，但是一旦得手後就像是換了一個人似的，懶得再持續經營感情，高度的反差經常讓對方無所適從，甚至因為受不了而提出分手，天秤座這時候才驚覺早已無法挽回。

水瓶座：

水瓶座自我意識較重，談戀愛同樣如此，就算對方提過好幾次分手，他們也不當一回事，絲毫不擔心失去。只有在分手後，水瓶座才會意識到自己完全離不開對方，只是後悔也沒用了。