桃園市設有5所社區大學今年有15人獲成人教育師鐸獎，市長鄭文燦親自表揚。（陳夢茹攝）

桃園市設有5所社區大學，110年度第1學期開設超過900門課，吸引近1萬5千人次參與，今年有15人獲得成人教育師鐸獎，社大教師各個臥虎藏龍，有瑜伽、金工等專長，甚至有人曾是五燈獎關主，市長鄭文燦特別選在教師節前夕進行表揚。

鄭文燦表示，社區大學是終身學習、打造公民社會，並開展多元興趣的地方，全市社區大學自委託開辦以來已邁入第15年，今年5月受疫情影響有272門實體課轉型為線上課程，讓長者享有多元豐富的樂齡生活。

桃園社大歌唱班老師鄒盛蘭，曾30歲那年參加五燈獎並成為關主，她回憶，當時有朋友建議她去社大帶歌唱班，但歌唱班大多都唱台語歌，身為外省人的她並不會講台語，對她來說是一大難題，為了把台語咬字練好，費了不少功夫，學生也常指導她的發音，她笑說「這就是教學相長」，現在台語歌已能詮釋得很好，甚至日文歌、廣東歌都難不倒她。

110年度桃園市社區大學成人教育師鐸獎共有15名優秀教師獲獎，開設課程內容包括民俗舞蹈、薩克斯風、二胡、歌唱、體適能、有氧、瑜珈等，課程內容多元豐富。

教育局長林明裕指出，社區大學成人教育師鐸獎得獎教師需服務5年以上，並積極參與社區服務，對社區大學發展扮演十分重要的角色，桃園市5所社大每年開設近千門課程嘉惠在地居民，不過受疫情影響，9月13日起開設課程以線上課程為主，希望在疫情期間持續提供學員在家學習的機會，有興趣的民眾可透過桃園市社區大學聯合網站查詢。