味全龍隊17日靠著吉力吉撈・鞏冠砲轟中信兄弟德保拉，助隊以1比0勝出，中止近期4連敗，而他目前敲出4轟有3轟是棒打兄弟投手，賽後鞏冠先是感謝上帝，但隨後笑說：「也是有努力啦！」

此役上演投手戰，前6局雙方都無法突破對方投手，7局下首位上場打擊的鞏冠從德保拉手中敲出陽春炮，龍隊也靠著這一轟以1分差險勝。

鞏冠賽後表示，今天放鬆心情去面對德保拉，開轟當下自己並沒有想太多，只是專心在自己的好球帶，「球來就積極進攻。」這發全壘打也是他下半季加盟後的第4轟，其中3轟都是從兄弟投手打出。

鞏冠先是感謝上帝，被問到是否是巧合？他笑說：「也是有努力啦！」他表示，雖然自己之前的揮空率滿高的，但其實並不擔心，「因為我知道只要把自己準備好，相信會越來越好。」

對於與王維中的搭配，鞏冠直誇讚王維中認真投球很帥，「每次他先發幫他接的時候他都可以投很好，這件事他很投入、很專心，相對的我在本壘板後也是要很專心地幫他接好每一顆球，今天很恭喜他，完成第一次7.2局。」