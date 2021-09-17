新竹一名賴姓男子於今年3月間在新竹市內公車站搭訕16歲少女，以要輕生為脅迫，向少女說，「你給叔叔愛好不好，你是處女嗎？」等語，並一路跟隨至女廁門口。新竹地院審後，依妨害性自主罪，累犯，判賴男10月徒刑。可上訴。

判決書指出，賴男在3月某日晚上時，見一名16歲少女隻身等公車，便上前言語騷擾，賴男先是吐露原打算輕生了結生命，希望在生命結束前，有女生可以陪伴，希望少女能乖乖聽話陪伴他等語。

少女擔心隨意離開會激怒賴男，便繼續相陪，豈料，賴男卻開始說，「你給叔叔愛好不好，你是處女嗎？你可以給叔叔你的處女嗎？或是讓我摸一下都好」等語；賴男又在少女假裝前往廁所時，站在門外說，「把下面擦乾一點」、「你有自慰過嗎？很爽欸」等，讓少女害怕地在廁所中傳訊息給母親求救，後來少女藉口母親要來接她，才趁隙擺脫賴男逃離，並在母親的陪同下前往派出所報警提告。

賴男到案後坦承犯行，但在準備程序、審理程序中均否認有向少女說出，「帶刀」、「自慰」、「口交」等詞語。

新竹地院法官勘驗證據後，認定賴男的說法僅是推卸之詞，並認定賴男僅為獲取自身快感，就對少女說出脅迫、騷擾的話語，已使被害人陷入極大的恐慌，且恐致心理產生陰影，審酌其社經情況等，依成年人故意對少年犯強制罪，累犯，處10月徒刑。可上訴。

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