立法院17日日開議，行政院長蘇貞昌針對3+11決策流程上台報告時，因未檢討引爆本土疫情破口問題，引發國民黨團霸佔發言台杯葛。國民黨立委拿出「蘇貞昌道歉、陳時中下台」等標誌，並撕毀報告書，丟向蘇貞昌位置表達抗議。如何定義破口？前民進黨立委沈富雄表示，疫情從完全沒有，忽然間在5月就起來了，這就是破口；3+11不是破口，那什麼是破口。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，國會朝野的懸殊，比台海兩岸更加不對稱。行政院沒有把國民黨團看在眼裡，所以隨便亂唬弄，國民黨也沒辦法。

沈富雄接著表示，如何定義破口？因為疫情從完全沒有，忽然間在5月就起來了，這個就是破口。所謂破口就是從沒有到有，因為這不是隱藏在社區裡頭的隱性傳播鏈，而是忽然間冒出來了，而這是不可能的。所以我們很清楚，由諾富特的群聚感染到華航機師染疫，最後到阿公店事件，是從沒有到有，就是有破口。如果否認3+11不是破口，那什麼是破口？關鍵就是在這裡。

沈富雄指出，民進黨稱我們的防疫很成功，但是不能因為防疫成功，就說這個破口不值得追究。民進黨現在很厲害，就把它攪成一團，讓人無法去分辨。