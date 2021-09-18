中秋連假第一天，合歡山一早就擠爆了，昆陽停車場停滿車輛。（翻攝記者爆料網）

中秋節4天連假第一天，合歡山今天一早就湧現車潮，上午8時起，小風口上、下停車場、武嶺停車場等停車場陸續擠爆；南投縣警局仁愛分局翠峰派出所表示，台14甲線7.5至10.2公里處道路上下行車輛車多緩慢，往東的花蓮方向車流量大，員警加強交通疏導、取締違規車輛。

受疫情影響，今年中秋節各縣市宣布公共場所禁止烤肉，今天是中秋節連假第一天，不少民眾雖沒烤肉，但悶不住掌握機會出遊，合歡山一早就湧入人潮。

太管處合歡山管理站表示，上午8時起，小風口上、下停車場已滿。松崗派出所也指出，台14甲線7.5至10.2公里處，道路上下行車輛車多緩慢，小型停車場9.5公里處全部已滿，員警加強疏導中。

翠峰派出所也指出，昆陽停車場、武嶺停車場及合歡山莊前停車場的停車位在9時30分均已經停滿，台14甲線16公里至32.7公里往東的花蓮方向車流量大，員警加強交通疏導，加強取締違規車輛。