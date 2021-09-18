台中市長盧秀燕前往大安區政天宮致贈「護國佑民」匾額。（王文吉攝）

台中市大安區政天宮、巧聖仙師廟致力公益慈善及社會教化，台中市長盧秀燕18日前往致贈「護國佑民」、「宏揚巧藝」匾額，她提到，上任後推動雙十公車、道路燙平、公托公幼等多項政策，而大安區虹橋多年無法完成改善，市府也將推動建設，預計明年可完工。

盧秀燕前往政天宮、巧聖仙師廟贈匾誌慶，民政局長吳世瑋、市議員李榮鴻、吳敏濟及政天宮主委黃種茂、中庄里長莊明堯、巧聖仙師廟主委吳學詮等人皆出席揭匾儀式。

盧秀燕肯定宮務經營，並表示，政天宮及巧聖仙師廟香火鼎盛，期盼持續回饋社會、造福地方，發揮信仰安定人心、教化善良風俗及穩定社會的力量，並預祝市民中秋佳節快樂，也提醒民眾出遊注意安全，防疫不能鬆懈。

盧秀燕長也提到，她上任後陸續推動雙十公車、道路燙平、公托公幼多項政策，盼帶給市民更優質的生活。她也向當地居民帶來好消息，指出大安區虹橋多年無法完成改善，市府也將推動建設，預計明年可完工。

民政局長吳世瑋表示，大安政天宮主祀「觀音佛祖」，緣於1961年民宅供信眾問事，2011年現址宮廟本體建築完工，持續護佑地方眾生；巧聖仙師廟在大甲、大安、外埔流傳近百年，由老輩信徒從東勢祖廟迎回神尊供奉，長期致力公益慈善及社會教化事業。

吳世瑋也指出，宗教團體向來是市府的重要民間夥伴，舉凡交通、建設、社會福利、環保等各項市政建設，都需大家的協助與支持。感謝各宮廟及宗教團體積極配合市府加強相關防疫措施，讓疫情漸趨緩和。