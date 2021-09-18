林嫌帶著台北地院的假公文。（警方提供）

林嫌辯稱是第一次出面取款。（警方提供）

41歲柯姓婦人接獲「假檢警」來電，指她涉及洗錢案件，要監管她戶頭以示清白，柯婦信以為真，衝到富邦銀行領錢，被機警的行員看穿並報警，警方要婦人將計就計，最後雙方約在至誠路，18歲林姓車手大搖大擺，帶著假公文扮「公證官」，一現身立刻遭警方逮捕。

柯姓婦人日前滿臉焦急，前往銀行一口氣提領200萬元，行員詢問用途時，婦人辯稱說要投資房地產，但卻不時查看手機，行員據經驗認為可能被騙，於是通報士林分局警方前來處理。

警方追問後，柯婦才表示剛才接到台北地方法院來電，指她的帳戶有不明金流，涉及一起洗錢案件，現要證明清白，必需先將錢轉至指定帳戶監管，調查無問題後會發還，驚慌的被害人才趕到銀行取錢。

警方隨後告知這是詐騙，安撫柯姓民眾後，要她繼續與歹徒對話，表示錢已領出，雙方最後約在至誠路二段面交。

士林警方隨後在附近埋伏，不久後林姓車手果真現身，他向柯婦自稱是公證官，警方隨即上前將他制伏，另起出1張偽造的申請書。

林嫌警訊時，供稱因為想賺錢，在朋友的介紹下加入詐騙集團，辯稱這是第一次出面就被抓，訊後被依詐欺罪送辦，警方另擴大追查幕後的詐騙集團。