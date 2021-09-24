台北市警察局統計，北市今年1至8月的交通事故中，未滿18歲事故導致死亡2人、受傷584人。其中，大安分局取締未滿18歲無照駕駛高達90件，顯見年輕學生族群的守法觀念和危機意識仍待加強。

警方表示，多數學生因未達合法考照年齡，或是剛取得駕照興奮之餘，容易受同儕慫恿、起鬨，衍生越矩駕駛行為，加上交通法規不甚熟悉、機車性能掌握不足，造成交通事故頻傳。

大安分局藉由校方、家長會、里辦公處及學生代表出席交通安全委員會的機會，加強推動宣導「防禦駕駛」的觀念，「就是自己除了遵守交通規則外，也要防範他人駕駛因疏忽或故意違規而發生交通事故」。也就是要隨時留意周遭環境狀況，從目視及耳聽察覺，建立預判可能發生意外情境的準備心理，進而預先採取必要防禦動作。

警方強調任何人都應有「防禦駕駛」的觀念，認知「你看到我、我看到你」的安全守則，才能將危害降到最低。