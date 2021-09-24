桃園市1名越南籍妻子接到自稱表弟電話，表示家中經營當舖、車行虧損嚴重，要借款周轉，2人不疑有他，籌措47萬現金，所幸銀行行員發現，警方即時勸阻成功。

桃園警察分局景福派出所23日接獲國泰世華銀行北桃園分行通報，一對夫妻有異常提領及匯款狀況，且情緒激動不願接受勸導。所長吳政哲立即率員前往瞭解，陳先生表示其越南妻子，接獲家人越洋電話告知，家中經營的當舖、車行等事業嚴重虧損，希望請其借款周轉以渡難關，夫妻倆不疑有他，立即用保單借款籌籍47萬餘元資金，準備匯款過去。

員警詢問時，發現兩人對於越南家人現況其實並不是很瞭解，只是接到一名自稱表弟的電話借款，亦未向家人重複確認，但夫妻倆堅信沒有問題，急著要匯款，經所長即行員多方勸導，請其向先向越南家人查詢確認後，再決定是否匯款，夫妻倆經勸導後，同意將款項存回，先向越南家人確認後再決定。