台中市長盧秀燕日前在戲劇中客串演出，被NCC認為是置入性行銷而開罰，但反觀民進黨立委陳亭妃在續劇中客串扮演媽祖，NCC卻沒對陳亭妃開鍘，引發各界討論。而政治人物客串戲劇角色，是否讓大家增加對此政治人物好感，根據一份最新民調顯示，絕大多數網友認為不會，並指作秀成分太高。

入口網站《YAHOO》以「政治人物客串戲劇角色，你是否會因此增加對此政治人物好感？」為題，進行網路投票，投票時間為9月17日至21日，截至18日晚間8點，有1千多名網友參與投票，結果顯示，認為「是，感覺親切而且新鮮」的有60票，認為「否，作秀意味太高」有979票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對政治人物客串戲劇角色，感覺親切而且新鮮的網友表示，「演得好加分」、「我以前以為演戲的人真的是演員，後來才知道，演戲的人是人，民意代表都是演員」、「分人，喜歡的喜歡，討厭的人討厭」、「增加親和力」、「感覺親切的同時，這個政治人物在胡搞瞎搞有用嗎？」。

認為政治人物客串戲劇角色，作秀意味太高的網友則說，「請先為百姓把該做的事做好，客串就省了吧」、「演戲演得好，不如政治做得好演戲台詞好，不如政治口水少」、「政治人物應該把精力時間花在公共政策及社會福利事務上面，不是演戲作秀」、「根本不會去看，無聊」、「把事情做好，別搞有的沒有的」。