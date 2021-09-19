北京修改香港選制後首場選舉，由1500人組成的香港選舉委員會今日投票。投票站上午9時開放至下午6時。逾千個選委議席已確定。40個界別分組剩下13個有競爭，約4800人有投票權，從412名候選人中選出364個選委。特首林鄭月娥今早也到投票站巡視。

林鄭月娥於投票開始前，在政制及內地事務局局長曾國衛陪同下，巡視設於灣仔香港會議展覽中心1樓會議廳的投票站。

林鄭月娥形容今日的選舉意義重大，是落實「愛國者治港」的首場選舉，也為香港完善選舉制度後的未來兩場重要選舉，包括立法會和特首選舉打好基礎。