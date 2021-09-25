今年5月因獅子會群聚造成感染，引發後續疫情擴散，接著傳出8月底台北地區獅子會聚餐敬酒過程未戴口罩，9月中新竹地區獅子會再被爆舉行月例會時，會員們未戴口罩近距離合影，新竹市衛生局也表示，將會展開稽查。該獅子會林姓會長則向大眾道歉，會深刻檢討。

新竹地區某獅子本月16日舉辦月例會間中秋、重陽晚會，流出的幾張照片可看到，有多個合照場景都並未戴口罩，甚至舞台上一字排開，眾人穿上代表獅子會的衣帽，竟也都全員未戴口罩。對此，該獅子會林姓會長即刻向大眾道歉，表示雖然整個聚會都有按照嚴格防疫要求，但出現瑕疵，深感抱歉並下不為例。

林姓會長表示，上周舉辦的聚會為月例會、中秋及重陽晚會，僅席開13桌，採1桌5人的梅花座規定，部分桌次沒坐滿，全場人數約60人，部分桌次為會員及其家人，整個過程都有按照防疫規定，也都嚴格要求所有人戴上口罩。

至於為何出現多張未戴口罩合照？林姓會長解釋，因該會與日本友會有交流，為了讓對方認識本會會員，才請眾人拿下口罩3秒鐘拍照，拍完就馬上戴上，所有照片都有戴口罩前後對照圖，但無論如何仍是防疫上的瑕疵，對社會大眾深感抱歉，會再加強日後會議防疫。

新竹市衛生局則指出，針對這起檢舉案件，衛生局會對於提供場地的餐廳進行相關稽查，也呼籲疫情期間餐廳需做好隔板或是採梅花座，建議優先使用個人餐，團體進行集會人數限制為室內80人，室外300人，且需做好相關防疫措施。衛生局也會進行稽查，如有重大違規或是屢勸不聽者將依《傳染病防治法》開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。