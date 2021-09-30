桃園的觀眾有福了！美系連鎖影城品牌CENTURY ASIA喜樂時代影城桃園A19店，9月30日正式對外試營運。此外，將於10月2日提供限量1000位的「19元看電影」優惠，歡慶影城開幕。詳情請洽官方臉書專頁查詢。

青埔新興地區的喜樂時代影城桃園A19店，將透過舉辦「到A19看電影通通只要19元」活動，正式與桃園中壢地區的朋友們見面。活動當天因配合疫情措施，因此將於早上9點30分開始於排隊入口處安排有專人協助進行檢測額溫、手部消毒、實聯制、配戴口罩後，指引進入對應號碼地貼並發送活動號碼牌，每人一張，活動將進行至號碼牌全數發放完畢後結束。

每位持活動號碼牌的民眾，皆可至位於Global Mall環球桃園A19位於4樓的影城售票櫃台，以新台幣19元現金購買乙張當日任一電影場次電影票，活動僅限支付新台幣現金，其餘刷卡或行動支付等方式皆不適用。除此之外，電影《影子背後》李世偉導演也將與片中演員吳東諺、白家綺、謝承均、梁煒鈿等人在當日下午2點到影城現場，與民眾相見歡。