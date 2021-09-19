哭后劉雪華62歲近況曝光 「好久不見」說完3秒落淚

曾是瓊瑤御用女主角的劉雪華，擁有一雙水汪汪的大眼睛與楚楚可憐的氣質，然而她不只外型亮眼，演起哭戲更是一絕，可在3秒鐘內落淚，畫面還超美，讓她又有哭后的封號。現年62歲的劉雪華，近年多半在大陸拍戲，今(19日)突然在久未更新的社群網站曝光近況，優雅氣質仍舊叫人驚艷。

演戲超過40年的劉雪華，今日在微博透露將參與大陸綜藝《屋檐之夏》演出，她說演了那麼多年戲，再大難度的表演都沒緊張過，但這次參加綜藝節目說不緊張是假的，但刺激也是真的，「獨居十年，第一次和年輕人在同一屋簷下，大家可以期待下，初見真的蠻好玩的！」

氣質絕佳的劉雪華稱自己是一個人。(取自劉雪華微博)

劉雪華在節目預告片中戴著帽子，氣質優雅，狀態好得驚人，看起來不像62歲頂多42歲，還提到自己點頭參加節目的原因，「因為第一我自己也步入老年了，那我是一個人，那我前一陣子有看過孤寡老人，一個人他就會把一個房間讓給一些外地的年輕人，說你也不需要付房租了，你跟我一起住，有個伴。我看到其實我也覺得蠻好的。」劉雪華編劇丈夫鄧育昆2011年於上海墜樓身亡。

身為哭后的劉雪華，還應製作單位的要求，當場展現了3秒落淚絕技。只見她在詮釋多年老友來訪的情景，戲才開始，眼眶已泛淚，講完「好久不見了，最近好嗎？」眼淚更是一顆顆地掉下來，精湛演技令人佩服。