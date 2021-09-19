捷運台電大樓站傳男子亮刀威脅乘客 列車一度停駛。

北市捷運台電大樓站發生亮刀事件，造成車廂內民眾驚慌，警方接獲報案後，由轄區羅斯福路派出所將滋事的民眾帶回偵訊，並在鬧事民眾身上發現一把20公分長的水果刀，現正由警方釐清原因，後續將以恐嚇危害安全罪偵辦，捷運因此停駛約3分鐘。

年約60歲的林姓男子，晚間7點20分左右，搭車到台電大樓站，下車時與鍾姓男子發生碰撞，雙方口角，林姓男子從背包拿出一把水果刀，並作勢揮舞，一旁乘客見狀，立刻通知站務人員到場，隨即被制伏。

據了解，林姓男子時常在捷運滋事，已經有多起案例，此次亮刀已經觸犯恐嚇罪，轄區羅斯福路派出所員警第一時間將人帶回警局約制，後續將針對恐嚇罪部分詢問鍾姓男子是否提告，但林男行為已經讓捷運停駛3分鐘，影響公眾往來安全，後續將依法處理。

北捷指出，2名男性旅客於台電大樓站月台起口角爭執，其中一名男性旅客出示刀械威嚇對方，車站獲報立即依SOP到現場戒備，另請行控通知警方到場處理，警方到站後將雙方帶至轄區派出所，無人員受傷，不影響營運。