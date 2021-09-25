台北市立動物園遊園列車去年底發生撞樹意外，導致4名遊客受傷。動物園日前於2台車的每節車廂第一排與最後一排加裝安全帶，先行上線測試，預計10月進行滿意度分析，但議員戴錫欽呼籲，應評估全面加裝安全帶，發生擦撞意外時，受傷乘客沒有侷限在哪一排，動物園應針對乘車遊客額外加保。

動物園有7台遊園車提供服務，動物園說明，每台車有3節車廂、每節車廂有6排座位，已於2台列車測試，在每節車廂第1排及第6排座位加裝安全帶，第2到5排暫未設置，預計試辦至9月底，10月將搭配遊客滿意度調查進行成效分析。儘管動物園加裝安全帶，民眾仍質疑為何僅有部分車位加裝，列車行駛時有上下坡路段，因此特別擔心乘車安全。

戴錫欽強調，隨著疫情趨緩，近日動物園遊客增加，一定要落實保障乘客權益，遊園車有老弱婦孺乘坐，更應加強保護，建議園方需再評估是否全面加裝安全帶，去年有樹枝插入車輛或車體與山壁擦撞，一旦發生意外時，受傷乘客沒有侷限哪一排；他呼籲動物園針對遊園車加保，保險問題已好幾年，市府須更積極尋找保險公司。

對於加裝2排安全帶的評估標準，動物園說明，園區有速限20公里，且明訂公務車輛需禮讓遊客列車，所以遊客列車基本上不會有急煞狀況發生，若真的列車行駛中急煞，這2排的受影響程度最大。

動物園強調，凡是遊客在園區內發生意外，皆適用公共意外責任險，因列車為特種車輛、無車牌，不屬於車體險承保範圍，並不是不想加保，而是尚未找到合適保險方案，正積極尋求保險公司洽談投保事宜。