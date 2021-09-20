2 Moncler 1952女裝系列。（Moncler提供）

時序漸入冬，許多國際精品也推出不少禦寒單品搶攻極地氣候裝備，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri即著手打造女裝首個雪地品牌”DiorAlps”，Alps字樣即源自滑雪勝地阿爾卑斯山（Alps），這個全新系列結合高科技材質與全新設計，並以藍白紅配色條紋幸運星、迷彩、Dior Oblique斜紋和Mizza豹紋等搶眼元素做為區別，打造出最chic的渡假雪地造型。服裝風格結合了雪地競技和休閒風格，從科技布料緊身衣到喇叭褲、雪靴外，還有滑雪面罩、太陽眼鏡、羽絨外套、毛帽、針織衫等等，絕對是滑雪勝地中最耀眼的存在。

而2 Moncler 1952女裝系列也有全新滑雪系列新作，由設計師Veronica Leoni操刀設計，將充滿細節的布料張力與低調的結構設計合二為一，為滑雪系列帶來耳目一新的感受。從具有時尚元素的收腰長裙結合50年代傳統女性的圓點寬褲，女裝造型在這一季裡顯的頗有復古的時髦感。每件羽絨單品有不同長度和面料可供選擇，亦有可拆卸式羽絨版本，亦大大便利了滑雪方便性；針織系列也是這季女裝重點，金銀絲毛衣和帶有暖意的美麗諾貼身衣，或是Moncler標誌性的尼龍面料外套，加上以中性配色底與金銀色提點的點睛效果，都是這次秋冬2 Moncler 1952女裝系列的搶眼作品。