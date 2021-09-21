桃園1名人妻小芳（化名）因網購生意結識在台北從事特種行業的男子，某次她與丈夫到台北與男子聚餐，男子竟趁機在她耳邊輕聲說「等一下開房間敢不敢來」，她最後帶丈夫會旅店後再悄悄赴約，先後與男子發生2次關係，而小芳事後因擔心丈夫怪罪，還控告遭男子性侵，不過檢方審酌各方證據後，將男子處不起訴。

判決書指出，小芳因網路購物結識在特種行業工作的男子，而小芳的丈夫認為男子平時工作環境已有多名女子，並放心讓小芳與對方結識，去年他與妻子一同到台北出差，期間該男子邀請2人一同喝酒，不料就在酒酣耳熱之際，男子竟偷偷在小芳耳邊說「等一下開房間敢不敢來」，而小芳真的在送丈夫回房睡後，在悄悄到男子旅館發生關係。

日後小芳丈夫逐漸懷疑起2人關係，某次大吵後，小芳離家再次找上男子發生關係，最後她禁不起丈夫屢次起疑，竟控告遭男子性侵，指控與男子2次發生關係都是遭脅迫，原本進去旅館僅是打招呼，沒想到卻遭強押侵犯；而男子也不甘示弱拿出小芳曾匯款1千元的證明，說是小芳指示出錢開房間，2人合意性交，還有2人進出男子家中的監視器畫面。

不過檢方認為1千元的金流不能證明作為開房間之用，監視器畫面也看不出有逾越友誼關係，最後認定罪證不足，將男子不起訴處分。