澎湃新聞報導，9月21日，恒大集團董事長許家印在工作群裡發出了一封給恒大全體員工的「家書」。許家印在信中感謝員工的辛苦付出，向員工家屬致敬，並堅信恒大一定能盡快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

「當前，公司遇到了前所未有的巨大困難，全體恒大員工都經受著從未有過的嚴峻挑戰。各級領導排除萬難、身先士卒、沒日沒夜，是保障公司大局穩定的中流砥柱。在這裡，我向大家致以最真誠的感謝，向支持你們、默默承受了巨大犧牲的家人致以最崇高的敬意。」

許家印在信中寫道，「我堅信，恒大人永不服輸、越挫越強的精神，是我們戰勝一切困難的力量之源！我更加堅信，通過各級領導和全體員工的共同努力、艱苦奮鬥，恒大一定能盡快走出至暗時刻，一定能加快推進全面復工復產，一定能實現保交樓的重大目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。」

以下為許家印的「家書」全文：

各級領導、各位同事：

值此中秋佳節，我衷心祝願你們及家人節日快樂、闔家安康！向仍然奮戰在復工復產第一線的全體員工致以最誠摯的問候！

當前，公司遇到了前所未有的巨大困難，全體恒大員工都經受著從未有過的嚴峻挑戰。各級領導排除萬難、身先士卒、沒日沒夜，是保障公司大局穩定的中流砥柱。在這裡，我向大家致以最真誠的感謝，向支持你們、默默承受了巨大犧牲的家人致以最崇高的敬意！

一直以來，我為公司擁有一支忠心耿耿、任勞任怨、不計得失的恒大鐵軍，感到無比自豪。我堅信，恒大人永不服輸、越挫越強的精神，是我們戰勝一切困難的力量之源！我更加堅信，通過各級領導和全體員工的共同努力、艱苦奮鬥，恒大一定能盡快走出至暗時刻，一定能加快推進全面復工復產，一定能實現＂保交樓＂的重大目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

人心齊，泰山移！同事們，讓我們更加緊密團結起來，以百折不撓的勇氣，堅韌不拔的精神，全力以赴履行好我們的社會責任，共同創造美好的未來！

許家印

2021年9月21日