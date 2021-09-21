疫情間在家工作會比較輕鬆嗎？阮劇團和公視打造線上劇集《你嘛好啊！！》，重現疫情間在家工作的狀態，演員不管是排練或是拍攝，都在自家完成，卻也發現在家工作其實並沒有比較輕鬆。

演員余品潔表示，「原以為在自己熟悉的家裡拍攝，會更順利，也減少交通往返，沒想到反而要花更多力氣工作，每集5分鐘的短劇，竟然花了超過20小時才完成。」

團長汪兆謙表示，疫情下啟發創作的新可能，「幾年前我們到國外藝術節演出時，就看到很多很有創意、不一樣的劇場作品，這次在公視的促成之下，這部有影視感的劇場作品，對我們而言是新嘗試。」

《你嘛好啊！！》劇情以阮劇團的創團故事為基礎，劇中有個虛構的「恁劇團」，核心成員從大學還沒畢業就一起創團，打打鬧鬧之際劇團竟也存活了下來，但事實上，劇團營運處處碰壁，瀕臨倒團。疫情下劇場關門無事可做，劇團成員各有心事，更因不明原因得罪神明！在三級警戒、不能群聚的狀態之下，恁劇團的成員如何在居家抗疫限制下，找出方法取得神明的原諒，並找回團員的熱情初心？

值得一提的是，原本都在舞台空間上表演的演員們，變成要在螢幕裡的小方格演戲，也因此在家搭棚、收音、表演的方式，如何運用小方格說故事，都成為演員的新挑戰。