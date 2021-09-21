民眾黨立委高虹安近日與民嘴朱學恒合唱嘲諷民進黨支持者的「塔綠班之歌」，引發熱議，而民進黨新竹市黨部批評「政治人物應謹言慎行」、綠營相關人士或支持者更出征高虹安臉書，也讓高開嗆。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，為何塔綠班3字會烙印在民進黨身上？因為若對照民進黨這幾年作為，「太符合了」。

游淑慧今（21日）在政論節目「新聞大白話」上表示，這首歌真是洗腦神曲，自己聽過一遍後就會唱了。游淑慧直言，為何塔綠班3個字開始說出後，就會烙印在民進黨身上，而且越來越多人喊，越喊越大聲，因為太符合了。

游淑慧稱，如果不是民進黨這幾年威權管制，這標籤也貼不到民進黨身上，因此民進黨不要怪別人怎樣去形容你。游淑慧指出，所以當民進黨被人家打時，就知道痛了；很多人說民進黨雙標，但她要說民進黨只有一種標準，就是他們說了算，「他說你有問題，你就有問題，說你好棒棒，你就好棒棒」。