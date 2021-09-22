誰說買保險一定要花大錢？不主動掏錢買，保險就不會找上門？如果你也犯了這些迷思，身為保險小白的你必看！身為保險達人的你更要知道，除了商業保險，家家戶戶還需要哪些保障？

從誕生到世界上的這一刻起，保險就與我們形影不離，哪些保險是人人都有，卻不是大家都熟悉的權益？如何活用社會保險和政策性保險，再用少少的預算搭配商業保險，打造無懈可擊的危險解方？

人生已經有太多事要冒險嘗試，關於人身安危的風險，在還沒遇見之前，先讓《現代保險》一次說給你聽。

開啟有保險保障的幸福人生，第一步，你必須先認識人生五大階段風險，從新生兒、幼稚園、國高中小學的求學階段，到奔向自由的大學生、開始賣肝的社會新鮮人，不論哪一種身分，都有適合你的使用說明書！

喜迎新生命 報戶口、篩檢、投保哪個先？

年紀越小，保費就越便宜，這是大家都知道的定律，但新生兒保險也是這樣嗎？醫院替寶寶做篩檢，會影響寶寶的保險權益嗎？

出生率再創新低，台灣2020年新生兒僅16.5萬人，創下史上最低紀錄，甚至還比死亡人數少8千人，少子化不再是紙上談兵，整體人口負成長已是迫在眉睫的危機！

生得少，就更寶貝。新手父母除了沈浸在迎接新生命的喜悅，更多的是面對許多「第一次」的慌張，學習照顧寶寶的知識、安排健康檢查、尋找保母，當然更重要的――搶買保險。

為什麼呢？年紀越小，保費就越便宜，這是大家都知道的定律，但新生兒保險也是這樣嗎？醫院替寶寶做篩檢，會影響寶寶的保險權益嗎？

出生後先篩檢，還是先投保？

政府針對新生兒提供免費的21項先天性代謝異常疾病篩檢，以往會有先篩檢、後投保，檢驗出有疾病就不理賠的疑慮，針對這樣的疑慮，金管會在2012年就已函令要求各保險公司，只要是以0歲（滿6個月前）的新生兒所投保的醫療險，在政府提供的21項疾病篩檢範圍內，都必須排除等待期的適用。

簡單來說，若先做21項篩檢之後再投保，就算篩檢結果有異常，仍受保單保障，但若篩檢發現異常後才投保，可能面臨延期、加費或拒保的情況。至於如果要自費做更詳盡的篩檢，或是其他非代謝疾病的檢查（如：聽力篩檢等），就不在金管會發函的範圍內，父母投保前必須留意疾病等待期的問題。

國健署資料顯示，全國新生兒篩檢率達99%以上，2019年發現異常個案數3888人，其中每100個寶寶就有3個蠶豆症，比率相當高。蠶豆症是台灣最常見的新生兒先天性代謝異常疾病，如果接觸到樟腦丸，甚至只是聞到味道，就可能引發溶血性貧血。

早期篩檢，早期治療，可避免造成永久性的神經與身體損害後遺症，所以為了寶寶的健康著想，疾病篩檢不能等。

替寶寶投保前 新手父母該先思考的事

●自己的保障最優先

每個人的預算都是有限的，充分利用預算決定投保的先後順序，才能真正轉嫁最承受不起的風險。

父母是家庭的經濟來源，如果沒有收入，就無法給孩子好的環境，所以，替新生兒買保險之前，先把自己與另一半的保單拿出來看一看，過去買的保險是否足夠？尤其是壽險、醫療險、意外險等。

●新生兒保額多少才夠？

反問自己，當寶寶生病或發生意外，可以由誰照顧？甚至如果需要長期抗戰，需要父母其中一人離職照顧時，收入損失會造成家庭負擔嗎？手上的存款足以支援多少醫療費用？據以計算適合的保額。

●新生兒最需要的保障

寶寶成長期脆弱又好動，可能一個不留神就受傷，因此新生兒保單以醫療險和意外險為首要考量，包括住院、醫療、燒燙傷等項目。

本文作者: 編輯部

(本文摘自《現代保險雜誌393-394期》)