林姓男子在疫情三級警戒期間，前往寶藏巖運動時，因未戴口罩遭民眾報警，林一再向員警求饒自己有高血壓、戶外運動不必戴口罩，員警並不理會，林男憤而在員警面前出言幹譙檢舉民眾三字經，被民眾當場提告。台北地檢署依公然侮辱罪起訴林男。

起訴指出，今年5月19日中央流行疫情指揮中心宣布提升全國疫情警戒至第三級，當天晚間9時，林男到北市中山區河濱公園接寶藏巖處步行運動，未依法令規定佩戴口罩，經蕭姓民眾規勸不聽，並報警到場處理。

但林男心生不滿，當著在場處理的2名員警面前，抱怨自己有高血壓、在戶外運動與人有距離故不用戴口罩、沒有那麼嚴重，並稱檢舉人「管太多」。

林男向檢舉人說「大事化小」，對方訝異看林說「什麼叫大事化小？」，雙方爭論不休，林男不顧2名員警仍在場，突然高聲對蕭喊「X你娘老雞X」。

員警看了林男一眼，蕭問員警可否提告，林氣憤說蕭是故意找他麻煩，員警記錄林聯絡電話後，讓林離去，事後蕭提告妨害名譽。