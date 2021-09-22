經濟部次長陳正祺今天表示，台灣已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，經濟部長王美花明早將對外說明。對此，藍委曾銘宗質疑，政府在中國大陸申請加入CPTPP後，才慢半拍提出申請，未來能否加入困難重重，涉及台灣產業自由化程度以及政治層面上的困難。

曾銘宗表示，台灣是出口貿易導向的國家，但出口貿易的優惠比例僅1成，相較新加坡與韓國佔超過7成，為了讓出口產品跟其他國家處在公平競爭地位，因此要和其他國家簽署雙邊貿易協定，或多邊貿易協定如RCEP、CPTPP，避免台灣經貿被邊緣化。

曾銘宗說，相信經濟部與行政院有縝密評估過加入RCEP與CPTPP的困難高，不過政府卻在中國大陸申請加入CPTPP後，才慢半拍宣布申請加入CPTPP，他質疑如今政府是準備好，還是僅為了跟進中國大陸的腳步？

曾銘宗指出，台灣是否能成功加入CPTPP，除了攸關台灣產業自由化的程度是否符合加入CPTPP的條件，也涉及政治層面上的困難，政府原本寄望美國加入協助台灣，但拜登政府現在無意加入，目前寄望日本能給予協助，但能否加入涉及到CPTPP會員國的共識決，未來困難重重，能否突破有待觀察。