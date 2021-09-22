「宅神」朱學恒日前邀請民眾黨立委高虹安等人合唱「塔綠班之歌」，諷刺民進黨及其支持者，引發各界關注。國民主席候選人張亞中直言，這首歌會走紅，除了因其琅琅上口，且還用一句話就點出了民進黨的核心問題，並打到民進黨的痛處，若民進黨政權垮台可能也和這首歌有關，而張亞中更直言民進黨沒有核心思想，且事實上非常好打。

張亞中22日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，塔綠班比塔利班差得非常多，而這也是為什麼他一直主張民進黨很好打，民進黨沒有想像中的那麼強，因為塔利班是一種基本教義派的組織，在政治學上來講，基本教義派是非常難對付的，這種基本教義派有思想在裡面，他們會為了理念而奮鬥，不管這種理念對不對。

張亞中指出，以自己對民進的了解，他們真的是沒有什麼核心思想，如果有，大概也就是打垮國民黨，打垮國民黨之後，民進黨就永遠執政了，這是他們的一個戰略目標，打垮國民黨就可以分時台灣的資源，民進黨分時台灣的資源時，大家就會說，他們平常鬥來鬥去，一選上以後又團結了，國民黨很糟糕，這樣的論述有問題，因為民進黨是在分獵物，在分獵物的情況下大家可以團結在一起，但如果是出於利益在分獵物，「我覺得這非常好打」，因為當他們有利益分不清楚，或受到法律制裁的時候，會開始退縮。

張亞中認為，塔綠班之歌之所以會紅，除了因為老百姓可以琅琅上口，而且一句話就點出民進黨的核心問題，「在政治上，不是每個人都像張亞中一樣，都很喜歡用論述去和別人辯駁」，也許因為我們是知識分子，希望在思想上、論述上和民進黨較勁，民進黨將來的垮，一定是從塔綠班這首歌曲開始，因為老百姓的感覺是非常直接的，這些東西正如同打到他們的痛處，所以他們的反應也非常激烈。