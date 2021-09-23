放寬機組員檢疫的「3＋11」措施，被外界視為疫情破口，指揮中心指揮官陳時中原說是副指揮官陳宗彥主持該決策會議，後又改口是自己的決策，而陳時中昨在立院備詢時，面對立委陳淑華質詢相關議題時明顯不耐，反嗆「我不能講錯一句話嗎」，引發譁然。對此，資深媒體人董智森痛批，陳時中態度鴨霸。

陳椒華昨（22日）在立院質詢陳時中，詢問決定3＋11的會議到底是誰主持的？會議記錄到現在也沒有，有誰參加也不知道，確定是陳時中主持的嗎？

陳時中此時明顯不悅，反擊自己當時在立法院確實說錯話，第二天也跟大家澄清了，「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」接著並說，那時候沒有會議記錄就是沒有會議記錄，沒辦法憑空製造會議記錄出來。

對於陳時中這款回應，董智森昨在政論節目「新聞大白話」上痛批，態度壓霸，什麼「不能講錯一句話嗎？」這就可以看出，民進黨態度就是鴨霸。

另外，董智森指出，民進黨政府一直說很努力催疫苗，還天天寫信，週週視訊，自己就是在那邊吹牛；反觀韓國催疫苗，是派代表團親自到美國莫德納公司去催，莫德納更針對此事向韓方致歉。